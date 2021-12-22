«نتشرف بشوفتك».. أول لقاء للمالكي مع نجل الراحل «محمد الشمري» (فيديو مؤثر)

تواصل- فريق التحرير

في لقاء مؤثر جمع بين فايز المالكي ونجل مشهور السناب الراحل محمد الشمري، تبادل معه عبارات مؤثرة.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد ظهر نجل الراحل محمد الشمري يرقد على السرير الأبيض، وتبادل الحديث مع فايز المالكي.

كما تبادل فايز المالكي حديثه مع نجل الراحل الشمري قائلا :”حمدالله على السلامة قدامكم العافية يا حبيبي وتطلع إن شاء الله ونتشرف بشوفتك”.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تبادلوا أخبارًا مؤثرة أخرى حول عدم معرفة زوجة الشمري وأطفاله بخبر وفاته في الحادث، وهو ما جعل الجميع يدعون لهم بالصبر وأن يربط الله على قلوبهم عند معرفة الفاجعة.