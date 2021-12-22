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دراسة جديدة تكشف عن علامة بارزة في الوجه تنذر بالوفاة

دراسة جديدة تكشف عن علامة بارزة في الوجه تنذر بالوفاة
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تواصل- وكالات:

أفادت دراسة أعدتها يولاندا إسكيرول، وهي طبيبة وباحثة في الطب الحيوي في مستشفى المركز الجامعي في تولوز في فرنسا، بوجود علامات في الوجه تشير إلى خطر على صحة الإنسان ربما يصل إلى قرب الوفاة.

وقالت الطبيبة:”لا يمكنك رؤية عوامل الخطر أو الشعور بها مثل الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم. اكتشفنا تجاعيد الجبهة كعلامة لأنها بسيطة ومرئية للغاية. ومجرد النظر إلى وجه الشخص يمكن أن يدق ناقوس الخطر، ثم يمكننا تقديم النصيحة لتقليل المخاطر”.

وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها إثبات وجود صلة بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتجاعيد الجبهة، لذا لا بد من تأكيد النتائج في الدراسات المستقبلية. ولكن يمكن استخدام هذه الممارسة الآن في مكاتب وعيادات الأطباء.

ولاحظت إسكيرول خلال الدراسة التي أعدتها على عدد كبير من الأشخاص أنه: “كلما زادت درجة التجاعيد لديك، زادت مخاطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية”.

ولم يتمكن الباحثون من تحديد الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين تجاعيد الجبهة وموت القلب والأوعية الدموية.

وأضافت إسكيرول: “قد تكون تجاعيد الجبين علامة على تصلب الشرايين. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إثبات وجود صلة بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتجاعيد الجبهة، لذا لا بد من تأكيد النتائج في الدراسات المستقبلية”.

وتضيف الدراسة إلى سلسلة من الأبحاث التي تبحث في علامات الشيخوخة التي يمكن أن تنذر بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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