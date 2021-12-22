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بعد ساعات.. قس يدخل مركزا إسلاميا بالفلبين للمناظرة فيخرج معتنقا للإسلام

بعد ساعات.. قس يدخل مركزا إسلاميا بالفلبين للمناظرة فيخرج معتنقا للإسلام
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة تدل على عناية الله ولطفه بعباده، اعتنق أحد القساوسة في الفلبين الإسلام، بعد  دخوله مركز إسلاميا لمناظرة المسلمين هناك.

وبحسب ما تم تداوله فقد فإن هذا القس من مدينة “توليدو” بالفلبين، أقبل إلى المركز الإسلامي للمدينة بهدف المناظرة، وبعد بضعة ساعات اعتنق الإسلام.

وأفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن نيته كانت حسنة، فكانت النتيجة طيبة.. ندعو الله أن يثبته على الحق.

يذكر أنه قد انتشر مقطع فيديو أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر إسلام جماعي لعشرات السجناء داخل أقسام الشرطة الفلبينية.

ونشر الفيديو مرصد الأقليات المسلمة على تويتر، وعلق عليه بالقول :” إسلام جماعي لعدد من المعتقلين لدى الشرطة الفلبينية يوم 12 ديسمبر الجاري بأحد المخافر بالعاصمة مانيلا.. لا اله إلا الله، محمد رسول الله”.

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