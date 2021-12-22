جمعية الغاط الخيرية تدعو للمساهمة في توسعة وترميم «وقف الحياة»

تواصل – فريق التحرير:

دعت جمعية الغاط الخيرية للمساهمة في مشروع توسعة وترميم “وقف الحياة”، لدعم ومساعدة الأسر المسجلة في الجمعية.

وقالت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”: “إن وقف الحياة عبارة عن وقف رسمي تابع لجمعية الغاط الخيرية وبإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية”.

وتابعت أنه يمكن التبرع عن طريق المتجر التالي:

http://store.alghatjk.org.sa/p/4300.

وتابعت أنه يمكن أيضا إهداء من تحب سهماً في الوقف من خلال الرابط التالي:

http://store.alghatjk.org.sa/g/4301

وتابعت جمعية الغاط الخيرية أن ريع هذا الوقف سيخصص للأنشطة التالية:

– الأسر المسجلة بالجمعية

– أنشطة وبرامج الجمعية

– استثمار في أوقاف أخرى