جمعية الغاط الخيرية تدعو للمساهمة في توسعة وترميم «وقف الحياة»

تواصل – فريق التحرير:
دعت جمعية الغاط الخيرية للمساهمة في مشروع توسعة وترميم “وقف الحياة”، لدعم ومساعدة الأسر المسجلة في الجمعية.
وقالت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”: “إن وقف الحياة عبارة عن وقف رسمي تابع لجمعية الغاط الخيرية وبإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية”.
وتابعت أنه يمكن التبرع عن طريق المتجر التالي:
http://store.alghatjk.org.sa/p/4300.
وتابعت أنه يمكن أيضا إهداء من تحب سهماً في الوقف من خلال الرابط التالي:
http://store.alghatjk.org.sa/g/4301
وتابعت جمعية الغاط الخيرية أن ريع هذا الوقف سيخصص للأنشطة التالية:
– الأسر المسجلة بالجمعية
– أنشطة وبرامج الجمعية
– استثمار في أوقاف أخرى
ساهم معنا في مشروع توسعة وترميم#وقف_الحياة
لتكن لك صدقة جارية أجرها لاينقطع بإذن الله✨
للتبرع عن طريق المتجر:https://t.co/RWoUGaL5bj.
لإهداء من تحب سهماً في الوقف:https://t.co/VjjP9litMypic.twitter.com/srJms1ldQS
— جمعية الغاط الخيرية (@j_alghat)December 17, 2021