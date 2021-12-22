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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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رسالة مؤثرة من الأمير «سطام  بن خالد» عن الموت

رسالة مؤثرة من الأمير «سطام  بن خالد» عن الموت
سطام بن خالد آل سعود
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تواصل- فريق التحرير

كتب الأمير بن سطام بن خالد رسالة مؤثرة عن رحلتنا ووجودنا في الحياة الدنيا، وأنه لن يبقى بعد هذه الرحلة إلا الذكر الطيب.

وأضاف الأمير سطام على حسابه في تويتر :” عابرون والدنيا ليست لنا, سنمضي يوماً تاركين خلفنا كل شيء لا جاه ولا منصب ولا مال إلا عملنا الصالح والذكر الطيب عند الناس”.

وتابع في رسالته :” لا تغتر ولا تظلم ولا تقهر ولا تتكبر كلنا مسؤولون و أمام الله محاسبون ربنا اختم حياتنا بعمل صالح نلقاك به”.

وكان الأمير سطام قد نعى الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز قائلا :” انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز .. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته.. لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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