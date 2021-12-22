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هذه الدولة تقايض إيران: الشاي مقابل النفط

هذه الدولة تقايض إيران: الشاي مقابل النفط
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تواصل- فريق التحرير

في ظل الحصار الذي تعيشه إيران، بسبب العقوبات الأمريكية، اتجهت إيران لإعطاء سريلانكا ” النفط مقابل الشاي”.

وحول التفاصيل الجديدة  فقد وقّعت سريلانكا وإيران مذكرة تفاهم لتسوية دفوعات النفط المتأخرة.

وبموجب الاتفاقية، ستتم تسوية ديون سريلانكا البالغة 251 مليون دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية من خلال تصدير الشاي السيلاني.

ونقلت وكالة أنباء إيسنا الايرانية عن علي رضا بيمان باك رئيس منظمة تنمية التجارة أنه منذ نحو 9 سنوات، تم تجميد 251 مليون دولار من صادرات النفط الإيراني إلى سريلانكا.

وأضاف أنه لم يكن من الممكن تحويلها إلى البنوك الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية، لذلك، توصلنا إلى حل لإعادة هذه الأموال إلى إيران عبر تصدير الشاي السيلاني من سريلانكا.

يذكر أن  إيران تواجه أزمة كبرى في المعاملات المالية والمصرفية بعد العقوبات الأميركية.

وتعتزم حكومة إبراهيم رئيسي اتباع سياسة اقتصادية تتمثل في “النفط مقابل الغذاء” لتجاوز العقوبات.

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