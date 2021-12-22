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واقعة صادمة..أب يتجرد من مشاعره ويرمي طفلته عارية في الشارع والكلاب تنقذها من الموت

واقعة صادمة..أب يتجرد من مشاعره ويرمي طفلته عارية في الشارع والكلاب تنقذها من الموت
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تواصل- وكالات:

في واقعة صادمة تجرد أب من كل مشاعره الإنسانية تجاه مولودته، وفور ولادتها حملها وألقاها في الشارع عارية دون ملابس، لتتلقفها الكلاب وتحنو عليها وتنقذها من الموت من البرد طوال الليل.

الواقعة وتفاصيلها كشفها السكان المحليون في مقاطعة تشاتيسجاره في الهند، مشيرين  أن شخصًا ما ترك الطفلة هناك أثناء الليل عارية وما زال الحبل السري ملتصقاً بها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وأضافوا أن الطفلة عثر عليها بواسطة كلب احتضنها طوال الليل مع كلاب صغيرة، وقال أحد السكان المحليون “مجهول”: ‘ربما يكون الدفء من الجراء وأمهم نفسها هو الذي أبقى هذه المولودة على قيد الحياة.

وتابع السكان :”تم العثور على المولودة الجديدة بجوار مجموعة من الجراء، ولم تصب بأذى تمامًا وتم اكتشافها بعد أن سمع السكان المحليون بكاءها”.

وأبلغ السكان المحليون البانشايات، وهي هيئة حكومية محلية ، والتي اتصلت بدورها بالشرطة ، التي وصلت بعد فترة وجيزة، وتمت إحالة الطفلة إلى مشروع خط الطفل Child Line بعد فحصها من قبل الأطباء في مستشفى محلي ومنذ ذلك الحين تمت تسميتها “أكانكاشا”.

وقال أحد السكان المحليون:” إنها معجزة أن الطفلة نجت من الليل ، حيث يمكن أن تكون الكلاب الضالة شريرة، فهذه معجزة أن نجد مولودًا جديدًا على قيد الحياة بينما الكلاب الضالة تتربص بين الحين والآخر في جوف الليل”.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة، وتكثف البحث لتحديد هوية الأب الذي ألقى طفلته في الشارع.

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