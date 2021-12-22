قفز في الماء وسبح 12 ساعة.. وزير داخلية مدغشقر ينجو من الموت بعد تحطم طائرته (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نجا وزير الداخلية في دولة مدغشقر سيرج جيلي، من الموت غرقا، بعد أن تحطمت مروحيته خلال مهمة إنقاذ لقارب غارق أودى بحياة 19 شخصا على الأقل.

وتمكن الوزير من النجاة بعد أن قفز في الماء وظل يسبح لمدة 12 ساعة، حتى وصل إلى بر الأمان.

وكان وزير داخلية مدغشقر في طريقه لتفقد حطام إحدى السفن، وقفز في البحر مباشرة خلال سقوط المروحية وظل يسبح 12 ساعة متواصلة حتى وصل لبر الأمان وقد انتفخت كفوف يديه بسبب طول بقائه في الماء حيث قال: لم يحن أجلي بعد.

وكان الوزير بصحبة فريق أمني على متن الطائرة في مهمة استكشاف منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، وذلك بعد غرق قارب على متنه عدد من الركاب.