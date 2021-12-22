أمريكا تعتمد أول لقاح لعلاج كورونا يؤخذ عن طريق الفم

تواصل- وكالات:

أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم أول علاج يؤخذ عن طريق الفم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأمس أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها على عقار “أبريتود”، وهو دواء يعطى عن طريق حقنة يمكن أن يساعد في منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

ويوصى بإعطاء الدورة الوقائية للبالغين والمراهقين الذين يتجاوز وزنهم 35 كغم، حيث يتم إعطاء الحقنتين الأوليين بفارق أسبوعين، ثم يجب إعطاء الحقنة لاحقا كل شهرين.

وصرحت ديبرا بيرنكرانت، رئيسة قسم الأدوية المضادة للفيروسات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قائلة: “إن اعتماد اليوم على الدواء يوفر أداة مهمة في الجهود المبذولة لإنهاء وباء فيروس نقص المناعة البشرية من خلال توفير إمكانية لأول مرة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية من دون تناول حبوب يومية”.