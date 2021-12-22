بالفيديو.. تصادم عدد من السيارات على أحد الطرق في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وقوع حادث تصادم بين عدد من المركبات على أحد الطرق السريعة في المملكة.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، في “تويتر”: “فقدان قائد مركبة السيطرة عليها مما تسبب في اصطدامه بتريلا كانت أمامه، وسيارة أخرى كانت في مسارها على الطريق”.

هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالسرعات والمسارات المحددة على الطريق، لتفادي وقوع الحوادث لا قدر الله.