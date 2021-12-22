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تخدم 4 آلاف طفل وطفلة.. جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تناقش الموازنة التقديرية

تخدم 4 آلاف طفل وطفلة.. جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تناقش الموازنة التقديرية
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تواصل – فريق التحرير:

ناقش اجتماع مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الموازنة التقديرية لعام 2022، واطلع على التقرير السنوي للعام الحالي، إضافةً إلى اعتماد عددٍ من قرارات اللجنة التنفيذية، والموافقة على انضمام عددٍ من الأعضاء للجمعية العمومية.

وعقب اجتماع مجلس الإدارة قام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وعددٌ من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بزيارة تفقدية لمشاريع “خير مكة” الاستثمارية الخيرية، اطلعوا خلالها على سير العمل، والأعمال النهائية فيها.

بعد ذلك رعى سموه عددًا من الاتفاقيات التي أبرمتها الجمعية مع بعض الجهات الحكومية والشركات الوطنية، ومنها اتفاقية تعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، وتهدف إلى نشر ثقافة الوعي بين المواطنين والمقيمين، مثّل الأمانة فيها المهندس محمد بن عبدالله القويحص، واتفاقية تعاون مع جامعة أم القرى في مجال الابتكار والتمكين الذكي لذوي الإعاقة، مثّل الجامعة فيها رئيس الجامعة الدكتور معدى بن محمد آل مذهب.

كما تم تجديد اتفاقية التعاون مع شركة بنده للتجزئة والتي تدعو عملاء الشركة لدعم الجمعية عبر برنامج (دَع الباقي لهم)، وفي الختام تسلم سموه من الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الدكتور بندر بن طلعت حموه شيكاً يمثل ريع برنامج ” دع الباقي لهم” عن عام 2021، الذي يعد من أبرز برامج الشراكات المتميزة للجمعية مع بنده منذ عام 2006م.

يذكر أن الجمعية تعمل على مشروعات استثمارية خيرية يساهم ريعها في نسبة من الميزانيات التشغيلية لـ 11 مركزاً متطوراً تخدم ما يزيد عن 4 آلاف طفلة وطفلة من ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة”.

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