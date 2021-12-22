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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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منصة مدرستي تعلن إتاحة خدمة جديدة للمعلمين.. طريقة حذف الدرس بعد إعداده

منصة مدرستي تعلن إتاحة خدمة جديدة للمعلمين.. طريقة حذف الدرس بعد إعداده
منصة مدرستي تعلن إتاحة خدمة جديدة للمعلمين.. طريقة حذف الدرس بعد إعداده
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لمنصة مدرستي، إتاحة خاصية حذف الدرس بعد إعداده للمعلمين والمعلمات.

ونشر “منصة مدرستي” عبر “تويتر”، طريقة القيام بهذه الخطوة، كالتالي:” عزيزي المعلم، عزيزتي المعلمة..تتيح #منصة_مدرستي خاصية حذف الدرس بعد إعداده باتباع الإرشادات التالية:

بعد أن قمت بإعداد الدرس بالطريقة المعتادة وحفظه انتقل إلى إيقونة الجدول الدراسي

انتقل للدرس في الجدول الذي ترغب بحذفه ثم اضغط على أيقونة الحذف (حذف الدرس)

وللمزيد تفضلوا بزيارة منصة العودة للمدارسبالضغطهنا:

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