صرخات اللحظة الضائعة.. هذا ما طلبته ابنة «حسن إيرلو» بعد مقتله

تواصل- فريق التحرير

على غرار ما فعلته زينب سليماني ابنة قاسم سليماني بعد اغتياله في مطلع يناير 2020، طالبت فاطمة إيرلو ابنة حسن إيرلو، الحوثي بأخذ ثأر والدها .

وكانت زينب سليماني قد طالبت عقب مقتل والدها أمين مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله بأخذ ثأر والدها وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقد أكدت ابنة إيرلو مقتل والدها في اليمن، ووصفته بأنه يشبه مقتل قاسم سليماني، والإيرانيون أنفسهم يعترفون بأنه جنرال في الحرس الثوري.

يذكر أن صحافي إيراني يعمل في وكالة فارس للأنباء، وهي وكالة مقربة من الحرس الثوري أكد أن إيرلو هو نفسه الجنرال المجهول عبدالرضا شهلائي، الذي عمل في اليمن، وهو مطلوب للتحالف العربي بقيادة المملكة، وللولايات المتحدة.

وأضاف أن سفير إيران لدى الحوثيين أصيب بجروح بالغة في اليمن، في إشارة إلى أنه تعرض لهجوم.