متى يعود فتح التسجيل مجددًا؟.. بيان هام من «حساب المواطن»

تواصل- فريق التحرير:

بعد تعليق تقديم طلبات جديدة وتسجيل طلبات للغير المستفيدين، أعلن برنامج الدعم المادي المقدم من الحكومة للمواطنين، إتاحة التسجيل في “حساب المواطن” لفئات معينة.

وأوضح “حساب المواطن” أنه تم بدأ العمل بالبرنامج في شهر مارس من عام 2017، وظل التسجيل متاج لجميع المواطنين مستوفي الشروط حتى الدفعة الـ 28 والتي كانت في عام 2020، ولم يحدد البرنامج حتى الآن تاريخ إعادة فتح التسجيل مرة أخرى لمن انقطع عنهم الدعم المادي.

في السياق ذاته أعلن “خدمة المستفيدين” التابع لبرنامج الدعم المادي، إتاحة التسجيل في حساب المواطن وتقديم طلبات جديدة لعدد معيّن من الفئات.

وحدد تلك الفئات بأنها هي التابعين للمستفيدين بالوقت الحالي، وأنه لا يوجد تسجيل جديد لمن لم يستفيد من الدعم مسبقًا، أو لمن استفاد منه وانقطع عنه الدعم بشكل مفاجئ.

كما أشار “خدمة المستفيدين” إلى أسباب توقف الدعم، والإجراءات اللازم اتخاذها لإعادة استحقاق الدعم مرة أخرى.

وأكد، أنه غير متاح الآن تسجيل طلب جديد في برنامج الدعم المادي، وعند تحديد تاريخ رسمي سوف يتم الإيضاح من خلال الحسابات الرسمية للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.