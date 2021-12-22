بالفيديو.. زملاء اللاعب مخلد الرقادي يرفضون استكمال المباراة بعد وفاته

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رفض زملاء اللاعب مخلد الرقادي ، استكمال المباراة بعد وفاته إثر سقوطه أثناء الإحماء، وتوجهوا إلى غرف الملابس.

يذكر أن لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي قد وافته المنية، إثر نقله إلى المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم.

وتفاعل المغردون عبر وسم #مخلد_الرقادي_في_ذمة_الله داعين للاعب مخلد الرقادي بالرحمة والمغفرة.

وتداول مغردون مقاطع فيديو توثق تأثر الطاقم الإداري وأصدقاء اللاعب مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط العماني، رحمه الله.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر “تويتر” أن اللاعب مخلد الرقادي توفي في المستشفى الذي نقل إليه إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.

وكانت المباراة ضمن الجولة السادسة من دوري “عمانتل” المحلي لكرة القدم وتوفي اللاعب مخلد الرقادي قبل انطلاقها، رحمه الله.

يشار إلى أن مخلد الرقادي عماني الجنسية توفي عن عمر

ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضاً لاعباً في المنتخب الوطني العماني.