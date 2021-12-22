«الموارد البشرية» تعلن أسماء المقبولين في وظائف ديوان المظالم

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن أسماء المقبولين على الوظائف المطروحة عبر منظومة التوظيف “جدارة” بنظام التعاقد المعلن عنها بتاريخ ١٨ / ١/ ١٤٤٣هـ .

وتأتي التعيينات على المراتب الوظيفية بهدف دعم مرفق ديوان المظالم بالكفاءات الوظيفية؛ للمساهمة في تنفيذ خططه في ظل الدعم السخي الذي يلقاه ديوان المظالم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية أنه على المقبولين:

1- الحضور إلى مقر ديوان المظالم بالرياض؛ لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية ونماذج التعاقد.

2- وذلك خلال الفترة من تاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ إلى ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ.

3- مصطحبين معهم المستندات التالية:

– أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة.

– أصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة.

– صورتين شمسية (٣×٤).

ملاحظة:

في حال عدم مراجعة المتقدم أو عدم استكمال البيانات في التاريخ المبيّن أعلاه، فإنَّ ذلك يُعدّ عدولًا عن الرغبة في التوظيف وسيتم استبعاد المرشح.

العنوان على الخريطة:

– ديوان المظالم – طريق الملك خالد، بوابة رقم ٢.

– خرائط جوجل:اضغط هنا

الاستعلام:

– للاطلاع على أسماء المقبولين:

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