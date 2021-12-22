شاهد.. تأثر الطاقم الإداري بعد وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي

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وثق مقطع فيديو متداول، تأثر الطاقم الإداري، وأصدقاء اللاعب مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط العماني، والذي وافته المنية أثناء عملية الإحماء وقبل بداية مباراة فريقه.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر “تويتر” أن الرقادي توفي في المستشفى الذي نقل إليه إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.

وكانت المباراة ضمن الجولة السادسة من دوري “عمانتل” المحلي لكرة القدم وتوفي اللاعب مخلد الرقادي قبل انطلاقها، رحمه الله.

يشار إلى أن مخلد الرقادي عماني الجنسية توفي عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضاً لاعباً في المنتخب الوطني العماني.