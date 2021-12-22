«الطيران المدني» يعلن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات في (الرياض، جدة.، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي متابعة وإدارة الأولويات. (الرياض)

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– القدرة الممتازة على المتابعة وتتبع الأعمال.

– القدرة كفاءة عالية في إدارة تقارير حالة المهام بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

– القدرة المرونة وقدرة تحمل عالية لإدارة كميات كبيرة من الأعمال في بيئة متغيرة أحياناً وسريعة.

– القدرة على تحمل ظروف العمل.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

2- مشرف متابعة أعمال اللجان والمجالس. (الرياض)

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو العلوم الإدارية) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

– القدرة على ترتيب الأولويات.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

3- أخصائي نظم. (جدة)

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو هندسة نظم المعلومات أو هندسة البرمجيات أو الشبكات) أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– القدرة على مواكبة تطورات وتحديثات الأنظمة والبرامج.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– القدرة على اتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

– القدرة على ترتيب الأولويات.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

– القدرة على العمل بانسجام مع مجموعة من الموظفين.

– القدرة على معالجة المشاكل.

رابط التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة، من خلال الرابط التالي

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