هل حصول الابن على وظيفة يؤثر على استحقاق الوالد من الدعم؟ حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب مصدر الدخل “حسب المصدر”، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار ” دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه “حصلت على وظيفة راتبها عشر آلاف وإذا صرت مستقل قبل قبولها هل يُخصم من والدي شيء؟

وردبرنامج حساب المواطن،في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين” بقوله “مصدر الدخل “حسب المصدر” ويتم الضغط على أيقونة حفظ، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار” دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك.

حقيقة إعادة فتح التسجيل

وفي وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن، حقيقة إعادة فتح التسجيل بالبرنامج لعدم المسجلين.

وأكد البرنامج، أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، وذلك رداً على عدد من الاستفسارات التي وردت عبر حساب البرنامج على “تويتر”.

وأشار إلى أن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وكان حساب المواطن قد أوضح أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل، في حين تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

حالات مستثناة من تعليق التسجيل

وأوضح أنه يستثنى من تعليق التسجيل، إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين، إذ يمكن إضافتهم عن طريق البوابة الإلكترونيةعبرالرابط،وفق الخطوات التالية:

1- تفاصيل الطلب

2- بيانات التابعين

3- إضافة التابعين

4- الضغط على إضافة

5- ثم الضغط على حفظ