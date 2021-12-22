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عاجل.. إيداع مكافآت 4 شهور للطلاب في حسابات أولياء الأمور

عاجل.. إيداع مكافآت 4 شهور للطلاب في حسابات أولياء الأمور
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، اعتماده صرف مكافآت الطلاب والطالبات لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 بمبلغ (10.451.607.42) ريالاً، الذي يمثل مكافآت، وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية، وفقًا لـ عكاظ.
وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.

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