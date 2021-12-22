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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
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تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وإخوان الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز وأبناء الفقيد أصحاب السمو الملكي الأمراء محمد وسعود.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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