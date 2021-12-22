الموافقة على طرح أسهم «الدواء للخدمات الطبية» للاكتتاب العام

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أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 18/05/1443هـ الموافق 22/12/2021م المتضمن الموافقة على طلب شركة الدواء للخدمات الطبية (الشركة) طرح (25,500,000) للاكتتاب العام.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء “أن هذه الأسهم المطروحة للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف”.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وبينت الهيئة، أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.