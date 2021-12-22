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بسبب كورونا.. ثاني دولة عربية تقترب من الإغلاق العام

بسبب كورونا.. ثاني دولة عربية تقترب من الإغلاق العام
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تواصل – فريق التحرير:

تتجه المملكة المغربية إلى اتخاذ إجراءات صحية مشددة، منها الإغلاق العام ووضع القادمين في الحجر لمدة 3 أيامن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسجيل 381 إصابة الجديدة المؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 953.297 حالة ، منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس من العام الماضي.

يأتي هذه في الوقت الذي كانت أعلنت فيه السلطات الكويتية أنها قد تضطر إلى فرض الإغلاق الكامل في البلاد، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والسلالة الجديدة “أوميكرون”، خاصة وأن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه اليوم، فرض الحجر المنزلي على العائدين من السفر بسبب انتشار الوباء.

وأكدت السلطات أن الحجر المنزلي سيطبق لمدة 10 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر، في حال إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة على الأقل من وقت العودة يؤكد سلبة النتيجة وخلو الشخص من أية فيروسات.

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