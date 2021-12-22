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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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رد غير متوقع من جبران باسيل : أنا جبان وبخاف

رد غير متوقع من جبران باسيل : أنا جبان وبخاف
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: إنه جبان ويخاف، وذلك خلال رده على سؤال مراسلة قناة الجديد، في ختام المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم.

وكان باسيل تحدث خلال المؤتمر، عن عدم وجود أي صفقة ولا مساومة ولا شيء أثر على قرار التيار بخصوص مسألة اقتراع المغتربين.

ولكن حليمة طبيعة مراسلة قناة الجديد اعترضته بعدما نوه في حديثه عن وجود صفقة عرضت عليه، خاصة وأنه حمل الثنائي الشيعي مسؤولية القرار الذي اتخذ في المجلس الدستوري ووصفه بأنه قرار سياسي.

وقد سألته  : هل تقول إن الاتصال الذي ورد لك قبل صدور القرار كان من أحد أطراف الثنائي الشيعي.. وهل تجرؤ على تسمية من الذي اتصل بجبران باسيل؟..  ليرد باسيل بإجابة غير متوقعة: ” أول شي لا أجرؤ.. لأني كتير جبان وبخاف “.

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