لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات؛ بمدينة الظهران، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- كبير منسقي سلامة المرضى

(Senior Patient Safety Coordinator)

2- أخصائي أول في علم الأوبئة

(Senior Epidemiology Specialist)

3- ممارس الوقاية من العدوى

(Infection Prevention Practitioner)

4- طبيب عيون أول

(Senior Optometrist)

5- مستشار تعزيز الصحة

(Health Promotion Advisor)

6- خبير إدارة مخاطر الرعاية الصحية

(Healthcare Risk Management Expert)

7- منسق برنامج تعزيز الصحة المساعد

(Assoc Health Promotion Program Coordintr)

8- محلل أعمال أول – محلل مالي

(Senior Business Analyst – Financial Analyst)

9- منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين

(Case Coordinator – Inpatients Care)

10- ممارس مساعد في الصحة المهنية

(Assoc Occupational Health Practitioner)

11- منسق برنامج تعزيز الصحة

(Health Promotion Program Coordinator)

12- فني تشخيص عصبي كهربائي

(Electroneurodiagnostic Technician)

13- أخصائي أمراض الروماتيزم

(Rheumatologist)

14- أخصائي أمراض النساء والولادة – أخصائي أورام النساء

(Obstetrics/Gynecology Subspecialist – Gyne-Oncologist)

15- صيدلي أول

(Senior Pharmacist)

16- فني طب الطوارئ المتقدم

(Advanced Emergency Med Technician)

17- منسق الحالة – رعاية المرضى الخارجيين

(Case Coordinator – Outpatients Care)

18- ممارس علم الأوبئة – بحث

(Epidemiology Practitioner – Research)

19- استشاري فيزيائي طبي – علاج إشعاعي

(Consultant Medical Physicist-Radiotherapy)

20- طبيب الجلدية

(Dermatologist)

21- ممرض سريري – طبي / رعاية جراحية

(Sr Nurse Clinician-Medical/Surgical Care)

22- مستشار الأمن

(Security Adviso)

23- ممرض أول – العمل والتسليم

(Senior Nurse Clinician -Labor & Delivery)

24- مدير أول أرشفة الصور

(Sr Picture Archiving Systm Administrator)

…… وعيرها …

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم:

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