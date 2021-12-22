لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات؛ بمدينة الظهران، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1- كبير منسقي سلامة المرضى
(Senior Patient Safety Coordinator)
2- أخصائي أول في علم الأوبئة
(Senior Epidemiology Specialist)
3- ممارس الوقاية من العدوى
(Infection Prevention Practitioner)
4- طبيب عيون أول
(Senior Optometrist)
5- مستشار تعزيز الصحة
(Health Promotion Advisor)
6- خبير إدارة مخاطر الرعاية الصحية
(Healthcare Risk Management Expert)
7- منسق برنامج تعزيز الصحة المساعد
(Assoc Health Promotion Program Coordintr)
8- محلل أعمال أول – محلل مالي
(Senior Business Analyst – Financial Analyst)
9- منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين
(Case Coordinator – Inpatients Care)
10- ممارس مساعد في الصحة المهنية
(Assoc Occupational Health Practitioner)
11- منسق برنامج تعزيز الصحة
(Health Promotion Program Coordinator)
12- فني تشخيص عصبي كهربائي
(Electroneurodiagnostic Technician)
13- أخصائي أمراض الروماتيزم
(Rheumatologist)
14- أخصائي أمراض النساء والولادة – أخصائي أورام النساء
(Obstetrics/Gynecology Subspecialist – Gyne-Oncologist)
15- صيدلي أول
(Senior Pharmacist)
16- فني طب الطوارئ المتقدم
(Advanced Emergency Med Technician)
17- منسق الحالة – رعاية المرضى الخارجيين
(Case Coordinator – Outpatients Care)
18- ممارس علم الأوبئة – بحث
(Epidemiology Practitioner – Research)
19- استشاري فيزيائي طبي – علاج إشعاعي
(Consultant Medical Physicist-Radiotherapy)
20- طبيب الجلدية
(Dermatologist)
21- ممرض سريري – طبي / رعاية جراحية
(Sr Nurse Clinician-Medical/Surgical Care)
22- مستشار الأمن
(Security Adviso)
23- ممرض أول – العمل والتسليم
(Senior Nurse Clinician -Labor & Delivery)
24- مدير أول أرشفة الصور
(Sr Picture Archiving Systm Administrator)
…… وعيرها …
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم:
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