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لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات؛ بمدينة الظهران، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- كبير منسقي سلامة المرضى

(Senior Patient Safety Coordinator)

2- أخصائي أول في علم الأوبئة

(Senior Epidemiology Specialist)

3- ممارس الوقاية من العدوى

(Infection Prevention Practitioner)

4- طبيب عيون أول

(Senior Optometrist)

5- مستشار تعزيز الصحة

(Health Promotion Advisor)

6- خبير إدارة مخاطر الرعاية الصحية

(Healthcare Risk Management Expert)

7- منسق برنامج تعزيز الصحة المساعد

(Assoc Health Promotion Program Coordintr)

8- محلل أعمال أول – محلل مالي

(Senior Business Analyst – Financial Analyst)

9- منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين

(Case Coordinator – Inpatients Care)

10- ممارس مساعد في الصحة المهنية

(Assoc Occupational Health Practitioner)

11- منسق برنامج تعزيز الصحة

(Health Promotion Program Coordinator)

12- فني تشخيص عصبي كهربائي

(Electroneurodiagnostic Technician)

13- أخصائي أمراض الروماتيزم

(Rheumatologist)

14- أخصائي أمراض النساء والولادة – أخصائي أورام النساء

(Obstetrics/Gynecology Subspecialist – Gyne-Oncologist)

15- صيدلي أول

(Senior Pharmacist)

16- فني طب الطوارئ المتقدم

(Advanced Emergency Med Technician)

17- منسق الحالة – رعاية المرضى الخارجيين

(Case Coordinator – Outpatients Care)

18- ممارس علم الأوبئة – بحث

(Epidemiology Practitioner – Research)

19- استشاري فيزيائي طبي – علاج إشعاعي

(Consultant Medical Physicist-Radiotherapy)

20- طبيب الجلدية

(Dermatologist)

21- ممرض سريري – طبي / رعاية جراحية

(Sr Nurse Clinician-Medical/Surgical Care)

22- مستشار الأمن

(Security Adviso)

23- ممرض أول – العمل والتسليم

(Senior Nurse Clinician -Labor & Delivery)

24- مدير أول أرشفة الصور

(Sr Picture Archiving Systm Administrator)

…… وعيرها …

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم:

(اضغط هنا)

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