بتداولات 6 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 56.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11204.43 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الاستثمار، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والسعودي الفرنسي، والصقر للتأمين، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسواق المزرعة، والإنماء طوكيو م، وصادرات، وأميانتيت، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.11% و 5.17% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والاستثمار، والمراكز، والإنماء، وصدق هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والمنجم، والمراكز، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 747.13 نقطة ليقفل عند مستوى 26409.03 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 124 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 5022 صفقة.