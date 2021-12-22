الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بتداولات 6 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم

بتداولات 6 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 56.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11204.43 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الاستثمار، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والسعودي الفرنسي، والصقر للتأمين، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسواق المزرعة، والإنماء طوكيو م، وصادرات، وأميانتيت، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.11% و 5.17% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والاستثمار، والمراكز، والإنماء، وصدق هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والمنجم، والمراكز، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 747.13 نقطة ليقفل عند مستوى 26409.03 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 124 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 5022 صفقة.

مواد ذات صلة

بتداولات 5.5 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً 90 نقطة

بتداولات 5.5 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً 90 نقطة

بتداولات 7.1 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول

بتداولات 7.1 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول

بتداولات 6 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم

بتداولات 6 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم

بتداولات 10.8 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم

بتداولات 10.8 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>