مع انطلاق تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عامًا.. وكيل الصحة يحذر من هذا الأمر

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أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أنه مع انطلاق تطعيم الأطفال ٥ إلى ١١ سنة سيتردد بعض الشائعات التي تبث الخوف في قلوب الكثيرين .

وأضاف أن هذه الشائعات تتمثل في الحديث عن تسبب اللقاح في التهاب عضلة وشغاف القلب.

وأكد عسيري، أنه بعد ملايين الجرعات في الدول التي بدأت التطعيم فعلياً فنادرًا جدًا ما يحدث بينما كوفيد نفسه يسبب التهاب عضلة القلب بنسب أعلى بكثير.

وأوضح عسيري أن لقاح كورونا لا يسبب أعراض شديدة و لا يبقى له أي أثر على وأنسجة القلب.