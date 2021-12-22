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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بشرى سارة.. يزفها صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

بشرى سارة.. يزفها صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
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تواصل – واس :

أنهى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مشروع تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين، والتي تشمل قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين وتوفر حصرًا متكاملاً لأعداد المستفيدين من خدمات الصندوق منذ عام 2000م وحتى تاريخه, حيث يعد هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية المستمرة في أتمتة الإجراءات والخدمات الحكومية مما يسهل ربط الصندوق مباشرة بالمستفيدين وبكافة القطاعات العسكرية والجهات ذات العلاقة.

ويأتي مشروع تطوير المنصة الإلكترونية للمستفيدين وما تتضمنه من خدمات ضمن المشاريع المخطط إطلاقها في عام 2022م، حيث عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقد شراكات إستراتيجية مع كافة القطاعات ذات العلاقة تشمل الدعم المباشر، والتدريب والتوظيف، والمسح الميداني للمستفيدين، بهدف تفعيل الدور التنموي للصندوق وخدمة مستفيديه بشكل مستدام.

ويعمل الصندوق وفق خطة إستراتيجية ترتكز على الشمولية في ثلاثة اتجاهات تشمل: التميز المؤسسي في تحقيق 11 هدفاً استراتيجياً، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصندوق ومستفيديه من خلال تقديم 80 مبادرة، والتنوع في الخدمات المقدمة بما يحقق ضمان استدامتها من خلال قياس 29 مؤشراً للأداء.

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