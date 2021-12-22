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دولة خليجية ترصد 12 حالة إصابة بـ«أوميكرون» لمسافرين قادمين من أوروبا

دولة خليجية ترصد 12 حالة إصابة بـ«أوميكرون» لمسافرين قادمين من أوروبا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون «B.1.1.529» من فيروس كورونا في دولة الكويت، قادمة من عدة جهات أوروبية، وتطبيق العزل الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأكد السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، على ضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، والالتزام في تطبيق كافة سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية «الثالثة» من لقاح كوفيد-19، وتجنب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين، والالتزام في تطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مؤكداً في السياق نفسه على ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.

كما أكد السند على ضرورة تأجيل السفر في الوقت الحالي، واقتصاره لحالات الضرورة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية، متمنياً السلامة للجميع.

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