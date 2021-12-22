هل يلزم تسليم جواز السفر المنتهي في حال التجديد؟.. «الجوازات» ترد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم استلام جواز السفر المجدد بعد ٣ أيام عمل من إتمام الإجراء، وذلك بمراجعة إدارة الجوازات بالمنطقة، وإحضار الجواز القديم والهوية الوطنية، مع إمكانية طلب إيصاله عبر البريد السعودي.

جاء ذلك خلال رد الجوازات، على سؤال جاء فيه: “هل يلزم تسليم جواز السفر المنتهي في حال التجديد”.

وأجابت المديرية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” بقولها: “يتم استلام جواز السفر المجدد بعد ٣ أيام عمل من إتمام الإجراء، بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك، ويمكنك طلب إيصاله عبر البريد السعودي”.

خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر البريد السعودي

1- إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز، من حساب المُستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

2- إحضار الجواز القديم وتسليمه إلى موظف البريد.

3- التأكد من العنوان الوطني المُسجل، أو تسجيل عنوان وطني جديد.

4- سداد الرسوم المُستحقة للتوصيل.

5- وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في ا لملف المخصص؛ لذلك وتسليمه لموظف البريد.