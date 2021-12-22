بالصور.. لص يسرق جسرًا طوله 18 مترًا

تواصل –وكالات:

كشفت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، عن حادثة من أغرب أنواع السرقة، حيث تم سرقة جسر طوله 18 مترًا الأمر الذي حير السلطات المحلية.

وفي التفاصيل، قام الأمريكي ديفيد براملي 63 عامًا، باستخدام رافعة لسرقة جسر طوله 18 مترًا في شرق الولاية، حيث قام بتفكيك الهيكل، وتحميل الأجزاء على سيارته ونقلها إلى منزله.

وقالت الشرطة المحلية في منشور على “فيسبوك”: إنه بعد وضع المواطن براملي في دائرة الإشتباه، أجرى المحققون التحريات ليكتشفو أنه هو المشتبه به وأنه قام بتفكيك جسرًا طوله 58 قدمًا، وتم العثور في منزله على الجسر مفككًا إلى أجزاء.

وأكدت أنه تم نقل الجسرالذي كان يقع في إحدى الحدائق، إلى أحد الأماكن حيث أعمال الترميم، وأن العمل جاريًا لإعادة الجسر إلى مكانه، وتوقيف المتهم واحالته للقضاء.