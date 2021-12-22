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دولة عربية تعتقل أخطر عناصر المافيا المطلوبين في إيطاليا

دولة عربية تعتقل أخطر عناصر المافيا المطلوبين في إيطاليا
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تواصل – وكالات:

تمكنت وزارة الداخلية التونسية، من اعتقال أخطر عناصر المافيا الإيطالية في عملية أمنية مفاجئة.

وكشفت الوحدة الوطنية للبحث والجريمة، أنه تم الإطاحة بإيطالي الجنسية، متهم في عدة قضايا دولية ومطلوب من جهة القضاء الإيطالي، من أجل تنفيذ أحكام بالسجن بسبب اشتراكه في جرائم سطو مسلح عبر شبكات دولية لترويج المخدرات، وفق إذاعة “موزاييك”

وأضافت أن الإيطالي المعتقل فر إلى تونس منذ 2011 ، وتمكن من دخولها بواسطة يخت فاخر، بعد تصنيفه كأحد أخطر عناصر المافيا في إيطاليا.

وأشارت إلى أن العنصر الخطير كان يتحرك بحذر ويُغير عناوين مقرات اقامته باستمرار، وأثناء كمين محكم نصبه له الأمن بأحد ضواحي العاصمة تونس تم اعتقاله، بناءً على تنسيق مع الإنتربول الدولي، مؤكدة أنه جاري التحقيق معه، تمهيدًا لتسليمه إلى القضاء الإيطالي.

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