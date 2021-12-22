الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

حساب المواطن يوضح سبب توقف الدعم عن مستفيد متزوج ويسكن بالإيجار

حساب المواطن يوضح سبب توقف الدعم عن مستفيد متزوج ويسكن بالإيجار
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، سبب توقف الدعم عن مستفيد متزوج ويسكن بالإيجار.

وفي التفاصيل، فقد تسائل أحد المستفيدين عن سبب توقف الدعم عنه حيث إنه كان أعزب وليس لديه بيت بالإيجار، ولكنه الآن يسكن بالإيجار ومتزوج، ولا يستطيع التسجيل في البرنامج.

ورد حساب المواطن قائلاً: “نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يوماً، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج”.

وأوضح أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

أخبار متعلقة

حساب المواطن يحسم الجدل حول إعادة فتح التقديم لغير المسجلين

«حساب المواطن» يوضح المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري

مواد ذات صلة

عاجل.. حساب المواطن يحسم الجدل حول إعادة فتح التقديم لغير المسجلين

عاجل.. حساب المواطن يحسم الجدل حول إعادة فتح التقديم لغير المسجلين

«حساب المواطن» يوضح المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري

«حساب المواطن» يوضح المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري

بعد تعليق التسجيل..«حساب المواطن» يوضح طريقة تسجيل تابعين لمستفيدين حاليين

بعد تعليق التسجيل..«حساب المواطن» يوضح طريقة تسجيل تابعين لمستفيدين حاليين

تنويه مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين بشأن مبالغ الدعم للدفعة 49

تنويه مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين بشأن مبالغ الدعم للدفعة 49

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>