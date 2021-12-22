حساب المواطن يوضح سبب توقف الدعم عن مستفيد متزوج ويسكن بالإيجار

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، سبب توقف الدعم عن مستفيد متزوج ويسكن بالإيجار.

وفي التفاصيل، فقد تسائل أحد المستفيدين عن سبب توقف الدعم عنه حيث إنه كان أعزب وليس لديه بيت بالإيجار، ولكنه الآن يسكن بالإيجار ومتزوج، ولا يستطيع التسجيل في البرنامج.

ورد حساب المواطن قائلاً: “نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يوماً، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج”.

وأوضح أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

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