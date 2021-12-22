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مواطن ينقذ محطة وقود من كارثة بعد اشتعال النيران في سيارة بداخلها.. شاهد ما فعل (فيديو)

مواطن ينقذ محطة وقود من كارثة بعد اشتعال النيران في سيارة بداخلها.. شاهد ما فعل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

في موقف نال الإشادة، تمكن مواطن من منع وقوع كارثة داخل محطة وقود بعدما نجح في سحب سيارة اشتعلت بها النيران داخل المحطة.

وتفصيلاً، تمكن المواطن عبدالرحمن الشقاء، وهو عضو فريق المحترفون للبحث والإنقاذ، من سحب سيارة اشتعلت بها النيران داخل محطة وقود في الجبيل، لينجح – بفضل الله- من إنقاذ الأرواح والممتلكات، وإبعاد السيارة للخروج بأقل الخسائر.

وأشاد المغردون بما فعله “الشقاء”، حيث علق المغرد حماد بن صخيل قائلاً: “الحقيقة هذا هو أبو فيصل ولا أستغرب ردة فعله الإيجابية دائماً، وهذا هو ديدنه في كل شأن، وعسى الله يكثر من أمثاله ويطول بعمره”.

وعلق مغرد آخر قائلاً: “موقف بطولي ضارباً أروع الأمثلة في التضحية وإنقاذ الأرواح والممتلكات، وإبعاد السيارة للخروج بأقل الخسائر البشرية والمادية”.

 

 

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