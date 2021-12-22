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بسبب كورونا.. الصين تفرض إغلاقًا على مدينة تضم 13 مليون شخص

بسبب كورونا.. الصين تفرض إغلاقًا على مدينة تضم 13 مليون شخص
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تواصل – وكالات:

قررت الصين اليوم، فرض حجرًا صحيًا على مدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين صينيين، أن إجراءات مشددة اتخذت في عموم البلاد، بشأن محاولات الحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة الوطنية للصحة، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 100544.

وأكدت اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وقبل أيام أعلنت سلطات مقاطعة “هونان”، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة “أوميكرون” في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا، مؤكدة أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.

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