شاهد.. رد فعل وزير الشؤون الإسلامية بعدما أخبره إمام مسجد بتأخر الصيانة

تواصل – فريق التحرير:

طلب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من أحد أئمة الجوامع في تبوك؛ التواصل معه مباشرة عبر جواله الخاص، لمتابعة أمر الصيانة بالجامع.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، أظهر الوزير خلال تفقده أحد الجوامع ووقوفه على احتياجاته.

وأكد آل الشيخ أنه ستتم صيانة الجامع، وقال مخاطباً الإمام: “إذا ما لقيت الصيانة تليفوني عندك”.

وكان آل الشيخ قد أكد شمول مساجد وجوامع منطقة تبوك بمشاريع الصيانة والتشغيل بنسبة 100%، موضحاً خلال حديثه أمس في لقاء نظمه فرع الوزارة بالمنطقة، أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات السامية للقيادة التي تؤكد باستمرار على دعم وتوفير كل الخدمات في بيوت الله.