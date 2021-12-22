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وكيل «الصحة» يحذر: الخوف كل الخوف على هؤلاء!

وكيل «الصحة» يحذر: الخوف كل الخوف على هؤلاء!
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تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا تعطي حماية أدوم، وأن الحاجة زادت لها في وجود السلالة الجديدة “أوميكرون “.

وأوضح “عسيري” عبر حسابه في “تويتر” أن الأشخاص الذين استكملوا التحصين حتى لو أصيبوا بكورونا فإنهم يشعرون بأعراض خفيفة وكأنه زكام، مثل ما كان يحدث كل سنة قبل الجائحة.

وأكد عسيري وجود فئة غير قليلة من غير المحصنين في المجتمع، وأن الخوف كل الخوف على من لم يحصل على اللقاح ولم يستكمل التحصين ضد الفيروس.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة، بدء تطعيم الفئة العمرية من “5-11″عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات، محذرة من أن منحنى كورونا في المملكة بدا يشهد ارتفاعات ملحوظة ومقلقة.

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