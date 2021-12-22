وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية.. إليك الفرص المتاحة ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير طبي.

– أخصائي إدارة مشاريع.

– طبيب استشاري مساعد/ جهاز هضمي.

– طبيب استشاري/ أشعة قلب.

– طبيب استشاري/ قلب أطفال.

– طبيب استشاري مساعد/ أعصاب أطفال.

– طبيب استشاري مساعد/ مسالك بولية أطفال.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)