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“الغذاء والدواء”: احذر من استخدام “باراسيتامول” للأطفال مع هذه الأدوية

“الغذاء والدواء”: احذر من استخدام “باراسيتامول” للأطفال مع هذه الأدوية
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تواصل – فريق التحرير:

‏حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام دواء “باراسيتامول” مع دواء آخر يحمل المادة نفسها، لتفادي إعطاء جرعة زائدة لطفلك.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، أنه لتفادي جرعة زائدة من باراسيتامول، للأطفال لا تقدمه للطفل مع أدوية أخرى تحتوي على نفس المادة مثل: أدوية الزكام والبرد، وأدوية السعال، والأدوية المضادة للحساسية.

وأضافت الهيئة أنه من الممكن معرفة أن باراسيتامول موجود في هذه الأدوية وذلك عن طريق:

1- قراءة جدول مكونات الدواء.

2- سؤال الطيب او الصيدلي عن مكونات الدواء.

3 – وجود عبارة ” يحتوي على باراسيتامول” على عبوة الدواء.

ويتوفر بارسيتامول في الأسواق الطبية بأشكال مختلفة على هيئة؛ أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميل ويستخدم لخفض الحرارة ومسكن للآلام.

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