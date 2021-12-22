عاجل.. حساب المواطن يحسم الجدل حول إعادة فتح التقديم لغير المسجلين

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، حقيقة إعادة فتح التسجيل بالبرنامج لعدم المسجلين.

وأكد البرنامج، أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، وذلك رداً على عدد من الاستفسارات التي وردت عبر حساب البرنامج على “تويتر”.

وأشار إلى أن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وكان حساب المواطن قد أوضح أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل، في حين تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وأوضح أنه يستثنى من تعليق التسجيل، إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين، إذ يمكن إضافتهم عن طريق البوابة الإلكترونية عبرالرابط، وفق الخطوات التالية:

1- تفاصيل الطلب

2- بيانات التابعين

3- إضافة التابعين

4- الضغط على إضافة

5- ثم الضغط على حفظ

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