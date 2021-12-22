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فائدة مذهلة تنتظر “مصابو أوميكرون” بعد تلقي لقاح كورونا

فائدة مذهلة تنتظر “مصابو أوميكرون” بعد تلقي لقاح كورونا
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تواصل – وكالات :

كشفت دراسة علمية جديدة إلى أن المصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”، وجرى تطعيمهم بالكامل قبل ذلك، سيحظون بمناعة فائقة ضد كورونا.

ووجدت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم أن العدوى الخارقة تسبب استجابة مناعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته كافة.

ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية الأميركية المرموقة، بحسب “سكاي نيوز”.

وذكرت الدراسة أن مستويات الأجسام المضادة كانت فعّالة بنسبة أكبر وصلت إلى 1000 بالمئة، مقارنة بتلك التي لوحظت بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لمرض “كوفيد- 19” الذي يسببه فيروس كورونا.

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