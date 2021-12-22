لكن بشروط.. “بيل جيتس” يتوقع نهاية “أوميكرون” في هذا الموعد

تواصل – وكالات:

كشف مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل جيتس، عن موعد انتهاء موجة المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وقال بيل جيتس خلال تغريدة له على “تويتر”: إن موجة أوميكرون ربما تستمر أقل من 3 أشهر، ما يعني أنها تتفشى حتى في مارس القادم، مؤكدًا أنه إذا اتخذت الدول والأشخاص الخطوات الصحيحة، ربما ينتهي الوباء خلال العام الجاري، حسب “روسيا اليوم”.

وأوضح أن السلالة الجديدة، تنتشر بشكل أسرع من أي فيروس على مر التاريخ، وأنها ستصل إلى كل بلدان العالم في وقت قريب.

وأشار إلى أنه يتعين على الجميع بذل جهود أكثر من ناحية الإهتمام بأنفسنا وبالآخرين، من خلال ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الأقنعة وتجنب التجمعات الداخلية الكبيرة والزحام، مؤكدًا أن الحصول على جرعة معززة من لقاحات كورونا هو الشرط الأهم للقضاء على المتحور الجديد.