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تقرير صادم عن الجيل المفقود: مئات الأطفال السوريين قتلوا في أعمال عنف خلال 2021

تقرير صادم عن الجيل المفقود: مئات الأطفال السوريين قتلوا في أعمال عنف خلال 2021
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، مقتل 359 طفلًا دون سن الثامنة عشرة منذ مطلع 2021، نتيجة أعمال العنف.

وأوضح المرصد أن 137 طفلًا لقو حتفهم نتيجة انفجار ألغام وعبوات ناسفة، و14 طفلا فقدوا حياتهم برصاص مجهولين، فيما قتل 73 طفلا برصاص وقصف قوات النظام، وأن البقية فقدت أرواحها جراء أعمال عنف وظروف مختلفة كالخلافات العائلية والرصاص العشوائي.

وأضاف عبر صفحته الرسمية أن هذه الأرقام تدل على حجم المأساة والضرر الذي لحق بأطفال سوريا ومستقبلها، ووقوعهم بين سندان الحرب والقصف ومطرقة الفقر واليتم والعوز والفقد.

ووصف المرصد الجيل الذي أنتجته الحرب بـ “الجيل المفقود”، حيث ولد في أثناء الحرب وعاش طفولته في اللجوء والنزوح، ويستهدف دومًا للتجنيد والإستغلال ويعاني الحرمان والتهجير والجوع، ويفتقد أبسط مقومات الحياة.

وطالب المرصد بأهمية حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وتوفير الرعاية الكاملة لهم بحسب ما تضمنه الاتفاقيات الدولية.

وحذر من استغلال الأطفال في النزاعات كوقود حرب ومن حرمانهم من حقهم الإنساني في الحرية والتعليم والأمن والحياة الكريمة.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    أبو البرااء

    إيران المجوسية لن تفهم إلا بأفواه بنادقنا عليهم غضب الله