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شركة نيوم تعلن حاجتها لهذه الوظائف من حملة البكالوريوس فما فوق

شركة نيوم تعلن حاجتها لهذه الوظائف من حملة البكالوريوس فما فوق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم، توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق ؛ بمدينة نيوم، وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1 – مهندس مدني. (Graduate Civil Engineer)

– درجة البكالوريوس (الماجستير ميزة إضافية) في الهندسة المدنية أو مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– ستكون الخبرة في المشاريع الهندسية مفيدة ولكنها ليست ضرورية.

– الوعي بالقوانين والمعايير الدولية المعمول بها والاتجاهات في تصميم الهندسة المدنية (ISO ، BS ، EN ، CESWI).

– بعض المعرفة بطريقة القياس وفواتير الكميات.

– بعض المعرفة بأشكال وصيغ العقود.

– قدرات تحليلية وتصميمية وهندسية جيدة.

– مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والتواصل على جميع المستويات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2 – مدقق (Auditor)

– درجة البكالوريوس (الماجستير ميزة إضافية) في تخصصات (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة مخاطر) أو مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2 سنوات).

– مؤهل مهني في مجال التدقيق أو يسعى للحصول عليه.

– يفضل بعض الخبرة في المراجعة الداخلية وإدارة المشاريع.

– يفضل بعض الخبرة في العمل في بيئة الشركات مع إدارة أصحاب المصلحة.

– معرفة نيوم واستراتيجيتها وثقافتها.

– معرفة المخاطر في بيئة الشركات

– إجادة اللغة الإنجليزية.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم:

1 – مهندس مدني:

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2 – مدقق:

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