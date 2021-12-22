شركة نيوم تعلن حاجتها لهذه الوظائف من حملة البكالوريوس فما فوق

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أعلنت شركة نيوم، توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق ؛ بمدينة نيوم، وفقًا للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:
1 – مهندس مدني. (Graduate Civil Engineer)
– درجة البكالوريوس (الماجستير ميزة إضافية) في الهندسة المدنية أو مجال ذي صلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– ستكون الخبرة في المشاريع الهندسية مفيدة ولكنها ليست ضرورية.
– الوعي بالقوانين والمعايير الدولية المعمول بها والاتجاهات في تصميم الهندسة المدنية (ISO ، BS ، EN ، CESWI).
– بعض المعرفة بطريقة القياس وفواتير الكميات.
– بعض المعرفة بأشكال وصيغ العقود.
– قدرات تحليلية وتصميمية وهندسية جيدة.
– مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والتواصل على جميع المستويات.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2 – مدقق (Auditor)
– درجة البكالوريوس (الماجستير ميزة إضافية) في تخصصات (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة مخاطر) أو مجال ذي صلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2 سنوات).
– مؤهل مهني في مجال التدقيق أو يسعى للحصول عليه.
– يفضل بعض الخبرة في المراجعة الداخلية وإدارة المشاريع.
– يفضل بعض الخبرة في العمل في بيئة الشركات مع إدارة أصحاب المصلحة.
– معرفة نيوم واستراتيجيتها وثقافتها.
– معرفة المخاطر في بيئة الشركات
– إجادة اللغة الإنجليزية.
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم:
1 – مهندس مدني:
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2 – مدقق:
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