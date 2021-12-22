جريمة بشعة في مصر.. حطَّم رأس والده بـ”شاكوش” وفرَّ هاربًا

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الجيزة في مصر جريمة بشعة، إثر قيام شاب بتهشيم رأس والده بـ”شاكوش”.

وفي التفاصيل، بحسب “العربية نت”، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة رجل مقتول في إحدى الشقق السكنية.

وأسرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وعثرت على جثة موظف داخل شقته.

وأشارت التحريات إلى أن الشقة استأجرها القتيل للسكن بها بسبب عمله بمنطقة أوسيم، للإقامة بها لقربها من عمله وسكنه وحيداً بها.

كما كشفت التحريات أن ابن المجني عليه هو من ارتكب الجريمة، حيث اعتدى على والده بـ”شاكوش” وهشم رأسه بسبب خلافات أسرية بينهما، وفر هارباً من الشقة، وتولت النيابة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وضبط أداة الجريمة، وبمواجهته اعترف بقتل والده، وتم تحرير محضر بالواقعة.