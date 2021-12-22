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حكم بإعادة 4 ملايين ريال لتاجر نظير رسوم القيمة المضافة لعقار مباع.. والكشف عن السبب

حكم بإعادة 4 ملايين ريال لتاجر نظير رسوم القيمة المضافة لعقار مباع.. والكشف عن السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المحكمة العامة بالرياض قرارا بإعادة 4 ملايين ريال لتاجر تشكل القيمة المضافة لعقار عقب إفراغه بـ80 مليون ريال.

وكشفت مصادر بحسب “عكاظ”، أن تاجراً باع لرجل أعمال وعقاري مجموعة عقارات قبل نحو عامين بمبلغ 80 مليون ريال بمساحات مختلفة وسدد وقتها 4 ملايين ريال رسوم القيمة المضافة للتصرفات العقارية باعتبار السداد شرطاً للإفراغ، وبعد الإفراغ خاطب البائع المشترين لإعادة مبلغ 4 ملايين ريال رسوم القيمة المضافة التي سددها، لكنهما امتنعا.

وأوضحت المصادر، أن البائع أقام دعوى أمام المحكمة العامة أوضح فيها أنه اتفق مع المشتري الأول والثاني على إفراغ عقارات لهما بمساحات متفق عليها وأن إجمالي ثمن ‏العقار 80 مليون ريال ولا يشمل ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بموجب نظام القيمة المضافة وصدرت فواتير سداد من هيئة الزكاة والدخل تخص العقارات المباعة وجرى سدادها منه كونه شرطاً للإفراغ.

وأشارت إلى أن المحكمة قضت بإلزام المشترين الاثنين بتحمل قيمة الضريبة المضافة وتسليم البائع مبلغ 4 ملايين ريال تمثل ما سدده من ضريبة التصرفات العقارية.

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