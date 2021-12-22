بعد عام من مقتله.. ماذا حدث للوحة الفرنسي الذي عرض رسوماً مسيئة للنبي ﷺ

تواصل – وكالات:

قام مجهولون بإسقاط لوحة باسم معلم التاريخ الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوماً مسيئة للرسول ﷺ.

وحملت اللوحة التي تم إسقاطها اسم باتي وتاريخ ولادته مع عبارة “ضحية الإرهاب الإسلامي”، وقالت السلطات الفرنسية إنها عثرت على اللوحة على الأرض وقد تم حذف كلمة “الإسلامي” منها.

وفي 16 أكتوبر 2020، في مدينة كونفلان سانت أونورين، قُتل معلم التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية صامويل باتي، والذي كان قد عرض على تلامذته صورًا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ﷺ.

وأثارت الرسوم المسيئة وتصريحات الرئيس الفرنسي “ماكرون” بشأنها موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، أُطلقت على إثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية أضرت باقتصادها.

الجدير بالذكر، أن شهر أكتوبر الماضي شهد مصرع رسام الكاريكاتير السويدي، لارس فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إثر حادث مروع، حين اصطدمت سيارته بشاحنة على أحد الطرق الداخلية.