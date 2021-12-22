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غدًا.. القمر يتعامد على الكعبة في هذا التوقيت

غدًا.. القمر يتعامد على الكعبة في هذا التوقيت
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تواصل – فريق التحرير:

يتعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة فجر الغد، في تعامد ثالث وأخير خلال هذا العام الجاري.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة: إن التعامد يحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة، ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها عند الساعة 03:23 صباحًا، قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام، حسب “العربية.نت”.

وأوضح أن القمر في ذلك التوقيت سيكون على ارتفاع 89.54 درجة ونور قرصه بنسبة 87% من ضوء الشمس بزاوية استطالة 137 درجة، ويبعد مسافة 398,794 كم.

وأكد أبو زاهرة أنه يمكن من خلال ظاهرة التعامد تحديد اتجاه القبلة، من خلال قيام الشخص بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماماً لحظة التعامد، حينها سيكون متجها للقبلة بالضبط، من أي منطقة في العالم.

وأشار إلى أن تجربة تحدد اتجاه القبلة عن طريق التعامد غير مفيدة للمناطق القريبة مثل مدينة جدة وكل المناطق التي يقل بعدها عن درجة واحدة من مكة المكرمة.

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