فضيحة.. سرقة 100 مليار دولار من أموال إغاثة كورونا في أمريكا

تواصل – وكالات:

في فضيحة من العيار الثقيل، كشفت الخدمة السرية في الولايات المتحدة الأمريكية عن سرقة 100 مليار دولار على الأقل من أموال برامج الإغاثة المخصصة لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا.

وقال روي دوتسون، المنسق الوطني بالخدمة السرية لمكافحة عمليات الاحتيال الخاصة بأموال الإغاثة من فيروس كورونا: إن المعلومات التي تؤكد سرقة هذه المبالغ الطائلة تستند إلى القضايا التي تحقق فيها الخدمة السرية وبيانات من وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأكد دوتسون اختفاء نسبة 3% من مبلغ 3.4 تريليون دولار كان مخصصًا لإعانات البطالة، مما يعني أن حوالي 87 مليار دولار قد تكون دفعت بشكل غير صحيح، بسبب تعاملات غير مشروعة وعمليات احتيال، حسب وزارة العمل.

وفي وقت سابق، أعلنت الخدمة السرية، أنها ضبطت أكثر من 1.2 مليار دولار خلال تحقيقاتها في قضايا الاحتيال في تأمينات البطالة والقروض، مؤكدة عودة أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال التي حصل عليها محتالون.

وأوضحت أن لديها قرابة ألف تحقيق جنائي نشط، وأنه تم اعتقال عشرات الأشخاص حتى الآن على صلة بجرائم الاحتيال الوبائي.