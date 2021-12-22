5 أوجاع وآلام شائعة في الشتاء.. تعرّف على كيفية الوقاية منها

تواصل – وكالات:

كشفت المعالجة المهنية البريطانية جولي جينينغز، كيف يمكن منع تفاقم الأوجاع والآلام لدى البعض خلال موسم الشتاء.

وقالت وفقا لموقع “إكسبريس” البريطاني، قد لا يقتصر البقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء، على مجرد تعزيز نظام المناعة واتباع نظام غذائي صحي، بل قد نحتاج أيضا إلى تحسين صحة العضلات، وأشارت إلى أن هذه الآلام تتمثل في:

آلام الكتفين والرقبة

مع استمرار الكثيرين في العمل من المنزل استجابة للحالات المتزايدة لمتغير فيروس كورونا الجديد من “أوميكرون”، فإن “المكاتب المنزلية” يمكن أن تؤدي بسرعة إلى وضع صحي سيئ.

وتقول جولي: “يمكن أن يتسبب الوضع السيء للجلوس خلال العمل في المنزل، في تدهور العمود الفقري بمرور الوقت، ما يؤدي إلى آلام في الرقبة والظهر والكتفين”.

وتابعت: “عند الجلوس، تجنب التراخي وتأكد من أنك تجلس في وضع تصاعدي، مع استرخاء الكتفين، ووضع القدمين على الأرض”.

آلام الورك

يمكن لألم الورك أن يجعل المشي والجلوس مزعجين للغاية، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لقضاء فترات طويلة من الوقت في الانحناء، أو الجلوس مع الساقين المتقاطعتين.

وتوصي جولي بتعديل وضعيتك أثناء الجلوس وتجنب التمارين عالية التأثير التي قد تسبب مزيدا من الضرر لألم الورك الموجود.

وأضافت: “اختر الأنشطة ذات التأثير الأقل مثل السباحة لتخفيف أي تصلب وبناء قوة العضلات.

آلام الركبة

علقت جولي قائلة: “الوضعية الجيدة ضرورية لمحاذاة المفاصل في الجسم، وخاصة الركبتين. وإذا كنت تتخذ وضعية سيئة، فقد تبدأ عضلاتك وأوتارك في التصلب ما يتسبب في النهاية في حدوث آلام وأوجاع”.

وللتخلص من آلام الركبة، جرب المشي في فصل الشتاء وتمارين التمدد اللطيفة للمساعدة في تحسين مرونتك ونطاق حركتك أثناء إرخاء العضلات المشدودة.

آلام القدم والكاحل

تتعرض أقدامنا وكاحلينا للضغط باستمرار، ولكن أثناء المشي والوقوف يمكن أن تشعر بالألم.

إذا كنت تتعرض للضغط باستمرار فإن العظام والأربطة في قدميك وكاحليك ستكافح من أجل دعم وزن الجسم ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية وتورم في الكاحلين، كما تقول جولي.

ويعد المشي هو المفتاح للمساعدة في التخلص من هذه الآلام المزعجة.

آلام الرسغ واليد

أوضحت جولي: “قد يتسبب الوضع السيئ للجلوس في تحريك كتفيك للأمام، ما يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل التي تقصر عضلات رقبتك وكتفيك، ما يؤدي في النهاية إلى إجهاد معصميك ويديك. وللتخفيف من الأوجاع والآلام في يديك ومعصميك، حاول إبقاء كتفيك مسترخيتين عند الوقوف والمشي والجلوس”.

ويجب تجنب الحركات المتكررة والمرهقة، بالإضافة إلى أخذ فترات راحة متكررة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتجنب الوصول إلى لوحة المفاتيح بيد واحدة.